Púť židovských veriacich na ostrov Džerba ovplyvní vojna v Pásme Gazy

Tunis 20. apríla (TASR) - Pre vojnu v palestínskom Pásme Gazy sa tradičná púť židov na tuniský ostrov Džerba uskutoční v oklieštenom formáte. Púť do synagógy Ghriba - najstaršej v Afrike - zvyčajne zahŕňa niekoľkodňové podujatia za prítomnosti tisícov pútnikov. S odvolaním sa na organizátorov púte o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Púť sa tento rok uskutoční od 24. do 26. mája. Očakáva sa, že ju podnikne menej veriacich, čo súvisí nielen s vojnou v Pásme Gazy, ale aj minuloročným útokom pri synagóge, pri ktorom zahynulo päť ľudí.



"Púť nie je zrušená," povedal AFP jeden z jej organizátorov pod podmienkou zachovania anonymity. Dodal súčasne, že "všetko sa bude odohrávať vo vnútri synagógy". Spresnil, že púť bude obmedzená na modlitby vo vnútri chrámu a zapaľovanie sviec. Súčasťou púte je obvykle procesia pod holým nebom s menorou zo synagógy.



Vlaňajšiu púť poznačil incident, pri ktorom policajt pri streľbe v blízkosti synagógy smrteľne zranil troch svojich kolegov a dvoch pútnikov.



Synagóga Ghriba je najstaršia v Afrike a každoročné oslavy sviatku Lag ba-omer na stredomorský ostrov Džerba prilákajú stovky židov z Európy aj Izraela.



Akciu sprevádzajú veľmi prísne bezpečnostné opatrenia, a to aj v súvislosti s útokom z roku 2002, keď tam pri výbuchu cisternového auta s plynom zahynulo 21 ľudí, väčšinou zahraničných turistov. K útoku sa prihlásila teroristická sieť al-Káida.



V prevažne moslimskom Tunisku žije menej ako 1800 židov - ide pritom o jednu z najpočetnejších židovských komunít v severnej Afrike. Pred získaním nezávislosti v roku 1956 žilo v Tunisku viac ako 100.000 židov.



Sviatok Lag ba-omer sa začína sláviť 33 dní po začiatku sviatku nekvasených chlebov (pesach), doplnila AFP.