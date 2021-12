Putin: Takmer 60 percent Rusov je imúnnych proti koronavírusu

Na archívnej snímke zdravotníčka podáva vakcínu Sputnik V žene v očkovacom centre v Rusku. Foto: TASR/AP

Moskva 23. decembra (TASR) - Celkovo 59,4 percenta obyvateľov Ruska je v súčasnosti imúnnych proti novému koronavírusu. Na vytvorenie kolektívnej imunity je však potrebných najmenej 80 percent, čo by sa mohlo podariť v priebehu prvého alebo druhého štvrťroka 2022. Na výročnej tlačovej konferencii to vo štvrtok vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.Číslo 59,4 percenta zahŕňa očkovaných aj tých, čo prekonali ochorenie COVID-19, spresnil Putin podľa agentúry TASS.Portál Meduza.io upozornil na Putinov výrok, že povinné očkovanie obyvateľstva nie je správnou cestou, tou je podľa nehovýhod očkovania. Spomedzi zaočkovaných ochorejú na covid iba tri až štyri percentá ľudí, povedal Putin. Zároveň tvrdí, že v prvých radoch odporcov vakcinácie sú teraz tí, čo rozbili ZSSR.Stredná dĺžka dožitia v Rusku klesla tento rok na 70,1 roka, pričom vlani bola na úrovni 71,5 roka. To podľa Putina tiež súvisí s pandémiou.Ruský prezident taktiež informoval, že jeho krajina má v súčasnosti 146 miliónov obyvateľov, čo je podľa neho príliš málo vzhľadom na jej rozlohu. Nízky počet obyvateľov jeRuska, zdôraznil Putin a pripomenul, že to treba vnímať zNa Putinovu tlačovú konferenciu v moskovskej Manéži z dôvodu protipandemických opatrení umožnili vstup iba 507 novinárom. Pre každého zo zástupcov médií pripravili rúška s nanočasticami striebra. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ešte pred začiatkom tlačovej konferencie oznámil novinárom, že po každej položenej otázke snímu z mikrofónu ochranný kryt, ktorý si bude môcť novinár ponechať ako suvenír.