Putin a Biden sa dohodli na návrate veľvyslancov do USA a Ruska

Ženeva 16. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden a šéf Kremľa Vladimir Putin sa na stredajšom summite v Ženeve dohodli, že veľvyslanci ich krajín sa vrátia na svoje pôsobiská a budú pokračovať v plnení svojich diplomatických povinností. Ruský prezident to uviedol na tlačovej konferencii po skončení vrcholnej schôdzky, píše denník The Guardian.



Veľvyslanec USA v Rusku John Sullivan a ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov boli pred niekoľkými mesiacmi pre napäté vzťahy Washingtonu a Moskvy povolaní späť do svojich domovských krajín.



Termín návratu veľvyslancov zatiaľ podľa Putina nebol určený. Dodal však, že ide len o "technickú otázku".



Na otázku redaktora televízie CNN, či boli rozhovory s Bidenom poznačené nevraživosťou, Putin odpovedal, že to tak nebolo a označil ich za "celkom konštruktívne". Obe strany podľa neho preukázali "ochotu porozumieť jeden druhému".



Putin tiež informoval, že sa s Bidenom dohodli na začatí rokovaní o kybernetickej bezpečnosti. Biely dom ešte pred začiatkom rokovaní naznačil, že Biden na stretnutí s Putinom otvorí i otázku nedávnych kybernetických útokov voči americkým spoločnostiam.



Ruský prezident potvrdil, že s Bidenom diskutovali o jadrových zbraniach, a konštatoval, že Rusko a USA nesú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie globálnej strategickej stability.



Tlačovú konferenciu Putina pozorne sleduje Biden a jeho tím, píše CNN. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa chce americká strana vidieť, akým spôsobom Putin summit zhodnotí, preto sa rozhodla, že Biden predstúpi pred novinárov až po Putinovi.