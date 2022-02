Putin a Biden sa v zásade dohodli na summite o Ukrajine

Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Paríž 21. februára (TASR) – Americký prezident Joe Biden a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin sa v zásade dohodli na ďalšom summite. Konať sa však bude môcť len v prípade, ak Moskva nezaútočí na Ukrajinu, oznámila v pondelok francúzska prezidentská kancelária. TASR o tom informuje na základe správ od agentúr AFP a DPA.Summit navrhol francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého by sa následne malo konať aj ďalšie, rozšírené vrcholné stretnutie za účasti. Témou by mala byť, uviedol Elyzejský palác.Oznámenie dopĺňa, že prípravy na summit sa začnú vo štvrtok na schôdzke ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena a šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, ktorí preberú obsah stretnutia prezidentov.Biely dom potvrdil, že Bidensúhlasí so summitom s Putinom, ak medzitým nedôjde k útoku Ruska na Ukrajinu.Spojené štáty sú, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.dodala vo vyhlásení.Oznámenie prišlo po tom, ako Macron v nedeľu dvakrát telefonoval s Putinom a medzi týmito rozhovormi sa spojil aj s viacerými západnými lídrami vrátane amerického prezidenta Bidena či britského premiéra Borisa Johnsona.Rusko v oblastiach neďaleko ukrajinských hraníc zhromaždilo podľa západných predstaviteľov okolo 150.000 vojakov, čo vyvolalo obavy z možnej invázie do susednej krajiny. Moskva takéto zámery popiera, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie a NATO stiahne svoje vojenské sily z východnej Európy.