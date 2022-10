Putin a Erdogan budú možno diskutovať o rozhovoroch Ruska a Západu

Moskva 10. októbra (TASR) - Kremeľ v pondelok pripustil, že prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recept Tayyip Erdogan by tento týždeň mohli prediskutovať návrh Turecka, ktoré je údajne pripravené byť hostiteľom rozhovorov Ruska a Západu venovaných Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok na brífingu v Moskve uviedol, že Moskva zatiaľ nedostala signály o možnosti rokovaní medzi Ruskom a USA, Francúzskom, Nemeckom a Britániou na území Turecka.



Peskov však súčasne dodal, že Putin môže o tejto otázke diskutovať s Erdoganom, keď sa stretnú v kazašskom meste Astana.



Napätie medzi Západom a Ruskom v súvislosti s už sedem mesiacov trvajúcou ruskou inváziou na Ukrajine stále rastie, pričom Moskva v pondelok podnikla raketové útoky po celej Ukrajine; stalo sa tak aj v reakcii na víkendový výbuch, ktorý vážne poškodil Ruskom postavený cestný a železničný most na Krym.



Turecko, ktoré má blízke vzťahy s Moskvou aj Kyjevom, sa považuje za potenciálneho sprostredkovateľa v tejto vojne, konštatuje Reuters. Pripomína, že v júli Turecko pomohlo sprostredkovať dohodu o vývoze ukrajinského obilia zablokovaného v čiernomorských prístavoch.



Reuters vo svojej správe sumarizoval, že Erdogan už viackrát naliehal na Putina, aby znížil napätie vyvolané vojnou na Ukrajine, a v septembri vyzval Moskvu, aby mierovým rokovaniam dala ďalšiu šancu.



Peskov však v tejto súvislosti v pondelok pripomenul nedávne vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý odmietol akékoľvek rokovania so súčasným ruským vedením.



Viaceré ruské médiá s odvolaním sa na turecký denník Milliyet informovali, že Turecko je pripravené zorganizovať rokovania o Ukrajine medzi Ruskom, USA, Francúzskom, Nemeckom a Britániou. Podľa denníka bol tento plán už predložený Washingtonu a prvé komentáre odtiaľ sú údajne "veľmi pozitívne".



Peskov však v pondelok poznamenal, že Moskva nezaznamenala zo strany USA nijaké iniciatívy týkajúce sa mierových rokovaní v súvislosti so situáciou na Ukrajine.