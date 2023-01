Putin a Erdogan hovorili o situácii na Ukrajine

Moskva 16. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval v pondelok politiku Kyjeva a narastajúce dodávky zbraní pre Ukrajinu. Spravil tak počas telefonátu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Vladimir Putin upozornil na deštruktívnu líniu režimu v Kyjeve, ktorý sa spolieha na stupňovanie bojov za pomoci západných sponzorov navyšujúcich dodávky zbraní a vojenského vybavenia," uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Putin tiež počas telefonátu obvinil Ukrajinu, že odmietla jeho ponuku na zastavenie bojov počas pravoslávnych Vianoc 7. januára. Ukrajina to však podľa AFP odmietla, pretože sa obávala, že Rusko to využije na preskupenie síl.



Okrem toho Putin s Erdoganom hovorili aj o výmene väzňov a ranených vojakov. Minulý týždeň o tejto téme rokovali na stretnutí v Turecku aj ombudsmani z Ruska a Ukrajiny.



Kancelária tureckého prezidenta v súvislosti s telefonátom uviedla, že "prezident Erdogan zopakoval, že Turecko je pripravené uľahčiť a sprostredkovať nastolenie trvalého mieru medzi Ruskom a Ukrajinou".



Prezidenti hovorili aj o energetike a vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. "Medzi priority patrí aj spolupráca v energetickom sektore vrátanie dodávok ruského zemného plynu a vytvorenia regionálneho plynového centra," cituje Kremeľ agentúra Reuters.