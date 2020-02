Putin a Erdogan sa možno stretnú v súvislosti so situáciou v Sýrii

Moskva/Baku 6. februára (TASR) - Kremeľ vo štvrtok nevylúčil usporiadanie schôdzky ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho tureckým partnerom Recepom Tayyipom Erdoganom v súvislosti so situáciou v provincii Idlib na severozápade Sýrie.



"V tejto veci nemáme žiadne konkrétne dohody, nevylučujeme však stretnutie. Putin aj Erdogan majú tendenciu robiť rýchle rozhodnutia na schôdzkach, ktoré považujú za potrebné," informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra TASS.



Stretnutie prezidentov nevylúčil ani turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu.



"Uskutočnil sa telefonický rozhovor medzi Erdoganom a Putinom, počas ktorého otvorene diskutovali o všetkých otázkach. Bolo rozhodnuté pokračovať v spoločnej práci. Teraz čakáme na príchod delegácie z Ruska. Obaja lídri sa potom môžu v prípade potreby stretnúť. Naším cieľom je zastaviť útoky," odkázal Čavušoglu z azerbajdžanskej metropoly Baku.



V uplynulých dňoch zahynulo v regióne pri ostreľovaniach medzi sýrskymi a tureckými jednotkami viac ako 20 ľudí.



Situácia v oblasti sa zhoršuje od začiatku ofenzívy sýrskej vlády podporovanej Ruskom, ktorá sa začala v polovici januára a vyvolala ostrú kritiku zo strany tureckého prezidenta.



"Pokiaľ sa (sýrsky) režim nestiahne, Turecko bude musieť vziať veci do vlastných rúk," varoval v stredu Erdogan.



Ruskom podporované sýrske vládne sily a milície v posledných týždňoch znovu dobyli desiatky dedín v Idlibe, poslednej bašte protivládnych povstalcov. Tamojších obyvateľov utekajúcich pred bojmi to donútilo premiestniť sa bližšie k tureckej hranici a zhoršilo humanitárnu krízu v oblasti.



Bezpečnostná rada OSN sa vo štvrtok stretne na mimoriadnom zasadnutí pre situáciu v Sýrii, o ktoré požiadali Spojené štáty, Francúzsko a Británia. O situácii v provincii Idlib bude informovať osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen.