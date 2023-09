Putin a Kim ukončili rokovania, pripili si na posilnenie priateľstva

Moskva 13. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin predniesol v stredu na oficiálnej večeri so severokórejským vodcom Kim Čong-unom prípitok za "posilnenie budúcej spolupráce" oboch krajín. Lídri spolu večerali po tom, ako absolvovali rokovania na kozmodróme Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe, informuje TASR na základe správ agentúry AFP.



Rozhovory oboch delegácií podľa ruských štátnych médií trvali štyri až päť hodín. Kim sa po ich skončení vydal na cestu späť do vlasti.



"Pripime si na budúce posilnenie spolupráce a priateľstva medzi našimi krajinami," povedal Putin a zdvihol pohár. "Na blaho a prosperitu našich krajín, na zdravie predsedu (Kima) a všetkých prítomných," dodal. Na večeri sa - rovnako ako aj na rokovaniach - zúčastnili tiež ruskí ministri obrany a zahraničných vecí - Sergej Šojgu a Sergej Lavrov.



Putin v prípitku taktiež vyzdvihol historické väzby Moskvy a Pchjongjangu a citoval ruské príslovie, že "starý priateľ je lepší ako dvaja noví". "Naše vzťahy boli nadviazané ešte v čase boja Kórey za slobodu v roku 1945, keď sovietski a kórejskí vojaci bojovali bok po boku proti japonským militaristom," povedal Putin.



"Aj dnes sa snažíme posilňovať putá priateľstva a dobrého susedstva. Konáme v mene mieru, stability a prosperity nášho spoločného regiónu," dodal.



Na rokovaniach na kozmodróme Vostočnyj, ktoré večeri predchádzali, Kim ponúkol Putinovi "plnú podporu" pre údajne "svätý boj", ktorý Moskva vedie v záujme ochrany svojich bezpečnostných záujmov. Zároveň ocenil ruskú armádu za jej "hrdinstvo" v bojoch na Ukrajine.



Kim Čong-un okrem toho označil vzťahy Severnej Kórey a Ruska za "prioritu číslo jeden".



Putin počas rokovaní naznačil, že Moskva by mohla Severnej Kórei pomôcť pri budovaní satelitov.



Putin a Kim si ešte pred spoločnými rozhovormi na kozmodróme prezreli odpaľovaciu rampu, kde sa oboznámili s procesom montáže ruskej nosnej rakety typu Angara, informovali ruské médiá.



Severná Kórea len niekoľko hodín pred stretnutím oboch politikov vypálila dve balistické rakety smerom k Japonskému moru.



Analytici predpokladajú, že Severná Kórea (KĽDR) zrejme bude súhlasiť s dodávkami munície a zbraní Rusku, ktoré Moskva využije vo vojne na Ukrajine. Ak sa Kim a Putin dohodnú na posilnení svojej vojenskej spolupráce, aj na spoločných námorných cvičeniach s Čínou, bude to predstavovať bezpečnostnú hrozbu, a to nielen pre oblasť Kórejského polostrova, píše juhokórejská agentúra Jonhap.