Putin a Lavrov rokovali s ministerkou zahraničných vecí KĽDR

Moskva 16. januára (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok rokovali v Moskve so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui o rozširovaní spolupráce medzi oboma krajinami. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Najskôr sa stretli Lavrov a Čche, pričom Lavrov ešte pred stretnutím avizoval diskusiu o praktickom napĺňaní dohôd uzatvorených lídrami oboch krajín.



V septembri Rusko navštívil severokórejský vodca Kim Čong-un. Spolu s ruským prezidentom navštívili niekoľko vojenských základní, čím vyvolali špekulácie o možnom vojenskom spojenectve, ktoré by Moskve umožnilo doplniť zásoby munície.



Putin sa k obom ministrom zahraničných vecí pripojil neskôr, tí ho informovali o dosiahnutých dohodách, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ďalšie podrobnosti neuviedol. Počas utorka informoval, že Putin "v príhodný čas" a "po vzájomnej dohode" navštívi Severnú Kóreu (KĽDR).



Podľa Lavrova Moskva veľmi oceňuje podporu Pchjongjangu počas bojov na Ukrajine. Spomenul "blízku a plodnú spoluprácu" oboch krajín na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) a ostatných medzinárodných organizácií.



"Na rozvoj svojich vzájomných vzťahov vynaložíme všetko úsilie," vyhlásila ministerka Čche.



Spojené štáty a Južná Kórea obvinili KĽDR z dodávok delostreleckej munície a rakiet Rusku pre boje na Ukrajine. Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby začiatkom tohto mesiaca uviedol, že Rusko už proti Ukrajine použilo balistické strely získané od Severnej Kórey. Rusko aj KĽDR obvinenia z prevozu severokórejskej munície do Ruska svorne odmietajú.