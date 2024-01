Putin a Lukašenko diskutovali v Petrohrade o prehĺbení spolupráce

Petrohrad 29. januára (TASR) - Prezidenti Ruska a Bieloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko hovorili v pondelok v Petrohrade o spôsoboch ďalšej spolupráce oboch krajín. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



"Je dôležité, aby uprostred bezprecedentného zahraničného tlaku Rusko a Bielorusko úzko spolupracovali na medzinárodnej scéne a poskytovali si navzájom neochvejnú podporu ako skutoční spojenci," povedal Putin na začiatku schôdzky. Okrem prezidentov boli prítomní aj ďalší vysokopostavení predstavitelia oboch krajín.



Ruský prezident zdôraznil, že Moskva a Minsk vytvorili "strategické partnerstvo" a prehĺbili politické, hospodárske a vojenské väzby medzi oboma krajinami.



Lukašenko sa dlhodobo spolieha na politickú podporu Ruska, čo mu umožňuje už takmer 30 rokov vládnuť v bývalej sovietskej krajine železnou rukou. S podporou Moskvy prekonal aj mesiace veľkých protestov proti svojmu znovuzvoleniu vo voľbách v roku 2020. Bieloruská opozícia a západné krajiny ich výsledok považujú za zmanipulovaný.



Lukašenko tiež povolil ruskej armáde použiť územie Bieloruska pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022, priamo do bojov na Ukrajine sa však Minsk nezapojil.



Rusko vlani presunulo niektoré svoje taktické jadrové zbrane do Bieloruska, podrobnosti o ich počte neboli zverejnené. Tento krok sa považuje za súčasť úsilia Moskvy odradiť Západ od zvýšenia vojenskej podpory pre Ukrajinu, konštatuje AP.



Lukašenko v decembri oznámil, že presun ruských jadrových zbraní do Bieloruska bol dokončený v októbri, ich počet však nespresnil.