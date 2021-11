Putin a Lukašenko hovorili o poľsko-bieloruských hraniciach

Migranti po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v dedine Usnarz Gorny, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 9. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin hovoril v utorok so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom o situácii na poľsko-bieloruských hraniciach, informovali agentúry AFP a TASS.Vo vyhlásení Kremľa sa uvádza, že lídri siMinsk zase uviedol, že dvojica diskutovala o. Vo vyhlásení tlačového odboru kancelárie bieloruského prezidenta sa tiež uvádza, že obaja prezidenti vyjadrili znepokojenie v súvislosti s rozmiestnením poľských vojakov na hraniciach.Vo vyhlásení sa pritom píše, že lídri oboch krajín hovorili o udalostiach na hraniciach z posledného obdobiaRuský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok pred novinármi naznačil, že Európska únia by mala Bielorusku poskytnúť finančnú pomoc, aby zastavila tok migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy.Lavrov totiž pripomenul situáciu, keď do Európy prúdili migranti z Turecka, a to, ako Európska únia vyčlenia finančnú pomoc pre Turecko, aby migranti mohli ostať na jeho území.uviedol Lavrov.Poľsko je od leta pod čoraz väčším náporom migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať do EÚ. Poľsko tieto pokusy blokuje alebo tých, ktorí cez hranicu prechádzajú, posiela späť do Bieloruska. Varšava a EÚ tvrdia, že ide o organizovanú akciu bieloruskej vlády zameranú na destabilizáciu bloku ako odvetu za západné sankcie uvalené v súvislosti s kontroverznými prezidentskými voľbami, brutálnym potlačením následných protestov i prenasledovaním bieloruskej opozície.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok večer vyzvala členské štáty Európskej únie, aby rozšírili zoznam sankcií voči bieloruským orgánom zodpovedným za hybridný útok na poľsko-bieloruskej hranici.