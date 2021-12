Putin a Lukašenko opäť hrali hokej, s nimi aj Bure či Fetisov

Petrohrad 29. decembra (TASR) - Priateľský hokejový zápas odohrali po stredajších rokovaniach v Petrohrade ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Spolu s nimi nastúpili na ľad viaceré legendy ruského hokeja vrátane Pavla Bureho, Alexeja Kasatonova, Valerija Kamenského, Iľju Kovaľčuka či Viačeslava Fetisova, informovala agentúra TASS.



Lukašenko ostal v Petrohrade o deň dlhšie po tom, čo sa tam v utorok zúčastnil na neformálnom summite Spoločenstva nezávislých štátov. Putin to komentoval slovami: "Dnes máme čas pokojne sa porozprávať o bilaterálnych vzťahoch medzi Ruskom a Bieloruskom".



Na stretnutí sa okrem iného dohodli na usporiadaní spoločných vojenských cvičení vo februári alebo marci 2022 a pokračovaní spolupráce v leteckom priemysle. V priebehu dňa ruské a bieloruské stíhačky zabezpečovali ochranu bieloruského vzdušného priestoru. V novembri Lukašenko vyhlásil, že Bielorusko by bolo ochotné umožniť Rusku rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane.



Vzťahy Lukašenka so Západom sa zhoršili predovšetkým po vlaňajších prezidentských voľbách, ktoré západné krajiny označili za zmanipulované, a júnovom nútenom pristátí civilného lietadla v Bielorusku, v ktorom zadržali opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča. Západné krajiny následne uvalili na Bielorusko sériu sankcií. Lukašenko v lete vyhlásil, že vo svojej krajine už nebude zadržiavať migrantov usilujúcich sa dostať do EÚ. Výsledkom bola migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Úniou.



Putin s Lukašenkom sa stretli v hokejovom zápase aj začiatkom tohto roka. V čiernomorskom letovisku Soči hrali v jednom mužstve, spolu s nimi aj vtedy 16-ročný Lukašenkov syn Nikolaj, ktorého bieloruský vodca bráva na stretnutia so zahraničnými štátnikmi od útleho detstva a pred niekoľkými rokmi ho označil za svojho možného nástupcu.



TASS pripomína, že 69-ročný ruský prezident je okrem iného aj držiteľom čierneho pásu v džude, v mladosti bol mestským šampiónom v Petrohrade, vtedajšom Leningrade. Medzinárodná džudistická federácia mu v roku 2012 udelila ôsmy dan za podporu tohto športu. V roku 2008 vydal viac než hodinové inštruktážne video s názvom Učíme sa džudo s Vladimirom Putinom.



V úsilí dostať do Ruska preteky Formuly 1 nasadol Putin v roku 2010 do monopostu na okruhu pri Petrohrade, na ktorom dosiahol rýchlosť 240 kilometrov za hodinu. Okrem toho sa mediálne predviedol aj pilotovaním stíhačky a strategického bombardéra.



Ako informovala bieloruská agentúra BelTA, Putin bol vyzdvihnúť Lukašenka na stredajšie rokovania autom, ktoré osobne šoféroval.