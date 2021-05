Putin a Lukašenko: Reakcia na lietadlo je spôsobená návalom emócií

Soči 28. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho bieloruský náprotivok Alexander Lukašenko sa v piatok zhodli na tom, že reakcia na incident s odklonom lietadla spoločnosti Ryanair je spôsobená "návalom emócií". Putin tiež kritizoval Západ za to, ako zareagoval na pristátie lietadla bolívijského prezidenta Eva Moralesa, na ktorého palube sa mal nachádzať Edward Snowden, vo Viedni v roku 2013, informovali agentúry TASS a Interfax.



"Lietadlo prezidenta Bolívie kedysi tiež donútili pristáť. Prezidenta vyviedli z lietadla a nič, ticho," vyhlásil Putin v súvislosti s vtedajšou reakciou Západu na stretnutí s Lukašenkom.



Bieloruský prezident priviezol na stretnutie v ruskom Soči aj dokumenty, ktoré majú podľa neho pomôcť objasniť odklon lietadla. Podľa Lukašenka sa Západ prostredníctvom tohto incidentu snaží vyvolať obdobnú situáciu, aká v jeho krajine vládla po prezidentských voľbách v auguste 2020, keď ju zaplavila vlna demonštrácií.



"Je to pokus vyvolať podobnú situáciu, ako bola tá v auguste minulého roku. Je očividné, čo od nás tí naši priatelia zo Západu chcú," vyhlásil Lukašenko.



Bieloruský prezident tiež dodal, že nechápe, prečo sa Európska únia rozhodla potrestať najmä bieloruskú leteckú spoločnosť Belavia.



"Čo s tým má spoločné Belavia? Prečo sa rozhodli potrestať ľudí, ktorí v nej pracujú?" spýtal sa Lukašenko v súvislosti so zákazom letov bieloruských aerolínií do EÚ.



Lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu bolo nútené pristáť 23. mája v Minsku údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Po pristátí úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ako aj jeho partnerku Sofiu Sapegovú.



V dôsledku tohto incidentu čelí Bielorusko v posledných dňoch medzinárodnému tlaku. Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.