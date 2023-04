Putin a Lukašenko rokovali o posilnení vojenskej spolupráce

Moskva 6. apríla (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin a bieloruský líder Alexandr Lukašenko vo štvrtok rokovali o posilnení ekonomickej a vojenskej spolupráce medzi svojimi krajinami. Na rozhovoroch sa zúčastnili aj ďalší poprední predstavitelia Ruska a Bieloruska, informovala agentúra AP.



Lukašenko pricestoval do Moskvy v stredu a ešte v ten istý deň absolvoval bilaterálnu schôdzku s Putinom. Vo štvrtok sa k rokovaniam pridali aj ďalší ruskí a bieloruskí činitelia.



Témou rozhovorov je aj nedávno avizovaný plán na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní na bieloruskom území pri hraniciach s Poľskom. Lukašenko okrem toho vyhlásil, že jeho krajina je pripravená na umiestnenie aj ruských strategických jadrových zbraní.



Putin sa vyjadril, že zariadenia na území Bieloruska, kde budú skladované taktické jadrové zbrane, by mali byť dokončené do 1. júla. Tento týždeň Rusko oznámilo, že na bieloruskom území sa už nachádzajú raketové komplexy Iskander-M, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Takéto hlavice môžu niesť aj bieloruské bojové lietadlá, ktoré boli zmodernizované za asistencie Moskvy.



Pred začiatkom štvrtkových rozhovorov Lukašenko povedal, že Bielorusko a Rusko "v prípade potreby použijú všetko, čo majú k dispozícii, aby ochránili svoje územie a obyvateľstvo". Vyhlásil tiež, že bieloruské továrne sú schopné dodávať elektronické komponenty do ruských zbraní, ktoré predtým dodávali západné firmy.



Predpokladá sa, že Putin a Lukašenko rokujú aj o vojne na susednej Ukrajine a o vstupe Fínska do NATO, ku ktorému oficiálne došlo v utorok. Bielorusko má 1250 kilometrov dlhé hranice s troma členskými krajinami NATO – okrem Poľska aj s Lotyšskom a Litvou.



Lukašenkov režim nepriamo podporuje masívnu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine od jej začiatku vo februári 2022. Zatiaľ čo Moskva pomáha Minsku politicky a finančne, Lukašenko umožnil ruským silám využívať územie Bieloruska na útoky na Ukrajinu.