Prezidenti Putin a Lukašenko sa dohodli na stretnutí v Moskve

Moskva 30. augusta (TASR) - Prezidenti Ruska a Bieloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko sa v telefonickom rozhovore dohodli na stretnutí v Moskve, informoval v nedeľu Kremeľ.



"Dohodli sa, že v nadchádzajúcich týždňoch usporiadajú stretnutie v Moskve," uviedlo tlačové oddelenie Kremľa. Ako dodalo, počas telefonického rozhovoru obe strany potvrdili plány na ďalšie posilnenie rusko-bieloruského spojenectva a rozšírenie vzájomne výhodnej spolupráce vo všetkých oblastiach.



V Bielorusku vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi bezprostredne po oznámení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých oficiálne zvíťazil Lukašenko so ziskom 80,1 percenta hlasov, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie v tomto úrade. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská, ktorá získala 10,12 percenta hlasov, i ďalší opoziční kandidáti výsledky odmietli. Neuznáva ich ani Európska únia.



Lukašenko odmieta obvinenia opozície, že zmanipuloval voľby, aby predĺžil svoje 26-ročné vládnutie v Bielorusku. Tvrdí, že protestujúcich financuje Západ, a obviňuje NATO zo zhromažďovania jednotiek pri bieloruských hraniciach, čo Severoatlantická aliancia popiera.



Putin vo štvrtok povedal, že Rusko na žiadosť Lukašenka vytvorilo záložnú policajnú jednotku. Použitá by však mala byť len v prípade, ak by sa situácia počas demonštrácií vyhrotila.