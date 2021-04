Putin a Lukašenko tvrdia, že Kyjev sa vyhýba riešeniu krízy v Donbase

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval vo štvrtok návrh Kyjeva, aby sa rokovania kontaktnej skupiny o urovnaní situácie na Ukrajine konali v inom meste ako Minsk. Podľa Putina ide o pokus vyhnúť sa riešeniu konfliktu na juhovýchode Ukrajiny.



Putin uviedol, že "Bielorusko nám iba poskytlo platformu a do tohto procesu (rokovaní) nijako nezasahuje". Dodal, že minské vedenie "vytvorilo podmienky pre tých, ktorí chcú hľadať spôsoby, ako problém (na východe Ukrajiny) vyriešiť".



Ruský prezident vyslovil podozrenie, že v prípade návrhu Kyjeva ide "o hľadanie zámienok, ako sa vyhnúť diskusii o probléme Donbasu" a definitívne "pochovať minské dohody".



Putin takto reagoval na návrh, s ktorým 6. apríla prišiel vedúci ukrajinskej delegácie v trilaterálnej kontaktnej skupine - bývalý ukrajinský prezident Leonid Kravčuk. Podľa neho by sa dejisko rokovaní o Donbase mohlo presunúť z Minska do Poľska.



Ukrajinská delegácia návrh zdôvodnila svojou nedôverou voči Bielorusku, ktoré je podľa Kyjeva pod silným vplyvom Ruska.



Zástupca vedúceho ruskej prezidentskej kancelárie Dmitrij Kozak na margo návrhu Kyjeva poznamenal, že ruská strana nevidí zmysel v presune dejiska rokovaní o Donbase.



Hostiteľ minských rokovaní, bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, vo štvrtok na stretnutí s Putinom v Moskve vyhlásil, že Minsk ako platformu pre rokovania kontaktnej skupiny je možné zmeniť iba so súhlasom všetkých jej účastníkov.



Lukašenko je tiež toho názoru, že želanie Kyjeva zmeniť miesto rokovaní "svedčí o zámere pochovať minské dohody", informoval spravodajský server TUT.by.