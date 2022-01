Putin a Macron sa zhodli na potrebe deeskalácie krízy okolo Ukrajiny

Paríž 28. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a šéf Kremľa Vladimir Putin sa počas piatkového telefonického rozhovoru zhodli na potrebe "deeskalácie" súčasnej krízy okolo Ukrajiny. Putin zároveň ubezpečil, že Rusko nijakú ofenzívu neplánuje. Povedal to nemenovaný Macronov spolupracovník, ktorého citovala agentúra AFP.



Tento telefonát "nám umožnil dohodnúť sa na potrebe deeskalácie", povedal na tlačovom brífingu uvedený predstaviteľ. "Prezident Putin sa vyjadril, že nijakú ofenzívu neplánuje a uviedol, že chce pokračovať v rozhovoroch s Francúzskom a našimi spojencami," dodal. Putin podľa jeho slov "jasne uviedol, že si neželá konfrontáciu".



Vyše hodinový piatkový telefonát lídrov Francúzska a Ruska, ktorý Paríž označil za "seriózny a zdvorilý", zdôraznil "fundamentálne (názorové) odlišnosti", ale aj "spoločnú túžbu" pokračovať v rokovaniach.



Putin šéfovi Elyzejského paláca tiež povedal, že Západ odignoroval bezpečnostné obavy Ruska v súvislosti s rozširovaním Severoatlantickej aliancie (NATO).



"USA a NATO vo svojej odpovedi (na návrh bezpečnostných záruk žiadaných Kremľom) nevzali do úvahy zásadné obavy Ruska vrátane zastavenia expanzie NATO a rozmiestňovania útočných zbraňových systémov pri ruských hraniciach," povedal Putin Macronovi, uvádza sa v prepise telefonátu, ktorú zverejnil Kremeľ.



Relatívne zmierlivý tón Macrona voči Rusku je v kontraste s tvrdšou rétorikou francúzskych spojencov v NATO - Britániou či Spojenými štátmi, poznamenala AFP.



V Paríži sa v stredu konali vyše osemhodinové rokovania delegácií z Ruska a Ukrajiny. Mali ukázať, či sa Putin bude usilovať o zmiernenie napätia v situácii, keď na ukrajinských hraniciach zhromaždil približne 100.000 vojakov a Západ sa obáva, že podnikne inváziu na Ukrajinu.



Spojené štáty a ich spojenci Rusku pohrozili, že ak zaútočí na Ukrajinu, zavedú proti nemu tvrdé sankcie. Rusko poprelo, že plánuje napadnúť svojho východného suseda. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné garancie, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Aliancie.