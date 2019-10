Putin a Merkelová diskutovali o rusko-tureckom memorande o Sýrii

Moskva 28. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová spolu v pondelok telefonovali, aby prediskutovali otázku rusko-tureckého memoranda o porozumení týkajúceho sa severnej Sýrie. S odvolaním sa na tlačovú službu Kremľa o tom informovala tlačová agentúra TASS.



"Putin (Merkelovú) informoval o výsledkoch svojich rokovaní s tureckým prezidentom (Recepom Tayyipom) Erdoganom z 22. októbra, pričom zdôraznil, že dosiahnuté dohody berú do úvahy záujmy všetkých strán (konfliktu) a vytvárajú predpoklady pre obnovenie sýrskej zvrchovanosti a územnej celistvosti," uvádza sa v správe.



Podľa tlačovej služby sa obaja lídri v telefonáte zhodli na tom, že rusko-turecké memorandum "pomôže stabilizovať situáciu na severovýchode Sýrie a podporí politické procesy v tejto krajine".



Táto skutočnosť je podľa Kremľa dôležitá najmä v kontexte začiatku fungovania sýrskeho ústavodarného výboru, ktorý by mal zasadnúť 30. októbra v Ženeve.



Dohoda o vytvorení sýrskeho ústavodarného výboru bola dosiahnutá ešte v januári 2018 na mierovej konferencii organizovanej Ruskom.



OSN oznámila vytvorenie tohto 150-členného výboru 23. septembra. V orgáne by mali byť miesta rozdelené rovným dielom medzi zástupcov sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti.