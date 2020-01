Putin a Merkelová sa zhodli na podpore dostavby plynovodu Nord Stream2

Moskva 11. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Moskve, vyhlásil, že verí tomu, že práce na výstavbe plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) budú ukončené začiatkom budúceho roku. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dúfam, že koncom tohto roku, alebo v prvom štvrťroku budúceho roku budú práce ukončené a plynovod začne fungovať," povedal Putin.



Merkelová takisto povedala, že plynovod by sa mal dokončiť, keďže jeho výstavbu právne schválila EÚ. Sankcie Spojených štátov, ktoré uvalili v decembri na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na výstavbe tohto plynovodu, považuje za nesprávne. Projekt je podľa nej "správny, v prvom rade hospodársky a nie politicky".



Proti výstavbe plynovodu Severný prúd 2, by mal privádzať ruský zemný plyn do Nemecka, sú predovšetkým USA, ale aj niektoré krajiny EÚ, lebo sa obávajú, že Rusko využije dodávky plynu ako páku na západoeurópske krajiny, ktoré sú od dodávok ruského plynu závislé.



Putin na stretnutí s Merkelovou uviedol, že chce podporiť mierovú konferenciu v Berlíne týkajúcu sa situácie v Líbye. "Niektoré veci si ešte vyžadujú prípravné práce, ale bol by to dobrý krok správnym smerom," povedal šéf Kremľa a upozornil na to, že ešte je to potrebné dohodnúť aj s líbyjskou stranou.



Merkelová zdôraznila, že dúfa, že ruské snahy o dosiahnutie prímeria v Líbyi budú úspešné. Konferenciu o Líbyi v nemeckej metropole, ktorá by sa mala konať pod vedením OSN, by podľa nej bola len začiatkom dlhého procesu.



Obaja lídri sa na stretnutí zhodli aj na potrebe zachovať jadrovú dohodu s Iránom. "Rusko a Nemecko sú rozhodnuté, že jadrová dohoda s Iránom sa musí zachovať," povedal Putin. Nemecko je presvedčené, že "Irán by nemal vlastniť a nemal dostať nijaké atómové zbrane," citoval Merkelovú denník Die Welt.



Putin a Merkelová varovali pred otvoreným konfliktom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vojna by bola "katastrofou pre Blízky východ a pre celý svet, humanitárnou, ako aj hospodárskou z hľadiska zásobovania sveta energiou", uviedol Putin.



Merkelová povedala, že priznanie Iránu, že v Teheráne omylom zostrelilo ukrajinské lietadlo, predstavuje dôležitý krok a vyzvala na úplné vyšetrenie tejto udalosti. "Dnes bol spravený dôležitý krok," povedala s tým, že je podľa nej dobré identifikovať vinníkov. Merkelová podčiarkla potrebu "podrobne stanoviť, čo sa stalo.