Putin a Módí potvrdili pokračujúcu spoluprácu medzi Ruskom a Indiou
Indický premiér uvítal snahy zamerané na zastavenie vojny na Ukrajine, ktorá, dúfa, sa skončí čo najskôr.
Autor TASR
Moskva/Naí Dillí 1. septembra (TASR) - India a Rusko stoja bok po boku aj v ťažkých časoch, povedal v pondelok indický premiér Naréndra Módí ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin. Šéf Kremľa ešte predtým nazval indického lídra svojím „drahým priateľom“, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Mal som vynikajúce stretnutie s prezidentom Putinom,“ uviedol Módí na platforme X a dodal, že diskutovali o spolupráci „vo všetkých sektoroch, vrátane obchodu, hnojív, vesmíru, bezpečnosti a kultúry“.
„Naše osobitné a privilegované strategické partnerstvo zostáva dôležitým pilierom regionálnej a globálnej stability,“ pokračoval indický premiér.
Módí zverejnil na X svoju fotografiu spolu Putinom vo vnútri obrnenej limuzíny Aurus, ktorú používa ruský prezident.
„Aj v najťažších situáciách India a Rusko vždy kráčali bok po boku... Naša úzka spolupráca je dôležitá nielen pre obyvateľov oboch krajín, ale aj pre globálny mier, stabilitu a prosperitu,“ zopakoval Módí.
Indický premiér uvítal snahy zamerané na zastavenie vojny na Ukrajine, ktorá, dúfa, sa skončí čo najskôr.
„Rusko a India udržiavajú už desaťročia osobitné vzťahy, ktoré sú priateľské a založené na dôvere. To je základ pre rozvoj našich vzťahov v budúcnosti,“ povedal po pondelkovom stretnutí Putin.
Reuters pripomína, že Moskva a Naí Dillí majú úzke vzťahy aj vďaka tomu, že India je spolu s Čínou najväčším odberateľom ropy z Ruska.
