Putin a protikandidáti vo voľbách oslavovali výročie pripojenia Krymu

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok večer zúčastnil na koncerte, ktorý sa na Červenom námestí v centre Moskve konal pri príležitosti 10. výročia "pripojenia" Krymského polostrova a mesta Sevastopol k Rusku. Na tribúne po boku Putina stáli všetci jeho traja protikandidáti z prezidentských volieb, ktorí však sú lojálni Kremľu.



Britská služba BBC informovala, že zhromaždenia a koncerty na počesť anexie Krymu sa konajú každý rok a každý rok sa objavujú aj správy, že sú na ne posielaní štátni zamestnanci alebo sa platí "komparz".



Podľa BBC novinári tento rok zistili, že študentom moskovských univerzít a vysokých škôl ponúkali výmenou za účasť na koncerte automatické získanie zápočtu. V prípade odmietnutia účasti, im ponúkajúca strana naznačovala problémy.



Príspevky o nábore komparzistov na koncert sa objavili aj v jednej zo skupín na hľadanie zamestnania na sieti VKontakte: za účasť bolo sľúbených 400 rubľov (v prepočte 4 eurá).



Vo svojom príhovore k prítomným na koncerte Putin povedal, že "cesta obyvateľov Novoruska a Donbasu do vlasti sa ukázala ako ťažšia a tragickejšia...., ale aj tak sme to urobili a teraz kráčame spolu. Budeme silnejší a to všetko vďaka vám – občanom Ruska".



Prezidentský kandidát Komunistickej strany Ruskej federácie Nikolaj Charitonov vo svojom príhovore pripomenul, ako Putin robil všetko "pre návrat Krymu domov".



Podľa Leonida Sluckého, ktorý vo voľbách kandidoval s podporou Liberálnodemokratickej strany Ruska, sú Krym a Sevastopoľ "navždy súčasťou veľkého Ruska".



O udalostiach spred desiatich rokov Sluckij povedal, že to "boli ťažké dni, ale iné riešenie nebolo". Podľa neho Rusko "dnes oslavuje deň zapísaný do histórie zlatými písmenami".



Vladislav Davankov, prezidentský kandidát strany Noví ľudia, v príhovore priznal, že nikdy nezabudne "na pocit hrdosti na svoju krajinu a na svojho prezidenta", ktorý pociťoval pred desiatimi rokmi.



Putin sa počas dňa stretol so svojimi protikandidátmi a vyzval ich, aby pokračovali v aktívnej spoločnej práci v parlamente a v presadzovaní návrhov, ktorých "realizácia umožní priblížiť sa k riešeniu problémov krajiny".



Krymský polostrov bol Moskvou anektovaný v roku 2014 a vo svete sa tento krok zväčša považuje za nelegitímny.



Anexia Krymu vyvolala najvážnejšiu krízu medzi Ruskom a Západom od skončenia studenej vojny, ako aj zvýšenie napätia medzi Moskvou a vládou v Kyjeve. Kríza sa následne rozšírila aj na východ Ukrajiny, kde od roku 2014 prebiehali boje medzi Moskvou podporovanými separatistami a vládnymi jednotkami.



Vo februári 2022 Rusku rozpútalo na Ukrajine plnoformátovú vojnu, ktorú však Moskva stále označuje za "špeciálnu vojenskú operáciu".



V septembri 2022 Rusko podobným spôsobom ako Krym - na základe sporných referend - anektovalo aj Doneckú a Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny a Záporožskú a Chersonskú oblasť na juhu Ukrajiny.