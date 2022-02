Putin a Scholz začali rokovať, témou je bezpečnosť Európy

Nemecký kancelár Olaf Scholz sedí na opačnom konci vyše šesťmetrového stola počas rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (nie je na snímke) v Moskve v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 15. februára (TASR) - V Moskve sa v utorok začali rokovania medzi šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom s cieľom zmierniť napätie a obavy Západu ohľadom prípadného útoku Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.povedal Putin na úvod schôdzky so Scholzom s tým, že zhovárať sa budú aj o Ukrajine a energetických otázkach.Kancelár poukázal na súčasnúohľadne mieru a bezpečnosti v Európe. Dodal, že je preto rád príležitosti osobne tieto veci prerokovať s ruským prezidentom. Kancelár zdôraznil tiež dôležitosť zachovania dobrých hospodárskych vzťahov s Ruskom.Scholz a Putin počas schôdzky sedia na opačných koncoch vyše šesťmetrového stola, podobne ako to bolo na stretnutí šéfa Kremľa a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona minulý týždeň. Dôvodom je, že Scholz i Macron sa po príchode do Moskvy odmietli dať otestovať ruským testom na koronavírus. Scholz, ktorý v utorok predpoludním pristál v Moskve, sa dal otestovať ešte na palube lietadla lekárkou nemeckého veľvyslanectva v Rusku, pričom test si doviezol z vlasti.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poznamenal, že tieto okolnosti a väčší fyzický odstup medzi Putinom a Scholzom nebudú mať nijaký vplyv. Dodal, že má ísť o obsiahly rozhovor.V pondelok sa Scholz stretol v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého uistil o pretrvávajúcej podpore Kyjeva zo strany Berlína.Západné krajiny varujú Moskvu, že v prípade útoku na Ukrajinu zavedú rozsiahle ekonomické sankcie, okrem iného aj voči projektu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý má zdvojnásobiť dodávky ruského plynu do Európy.Rusko v utorok oznámilo, že začalo sťahovať časť svojich vojakov rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc, čo by mohlo naznačovať snahu o deeskaláciu. Moskva však zároveň dodala, že ide o vopred plánovaný a bežný postup po ukončení cvičení v Južnom a Západnom vojenskom okruhu.