Putin a Si Ťin-pching na summite BRICS rokovali o vojne na Ukrajine

Kazaň 23. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na summite skupiny BRICS v ruskej Kazani rokoval so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Lídri spolu dlhšie diskutovali o vojne na Ukrajine a vzťahoch so Západom. V utorok večer o tom informoval Kremeľ. TASR informácie prevzala z agentúr DPA, AFP a Reuters.



"Keďže útočia na naše záujmy aj na záujmy Číny, boli to témy na diskusiu," uviedol Putinov hovorca Dmitrij Peskov v ruskej televízii s odkazom na západné štáty. Dodal, že Moskva a Peking majú podobný pohľad a prístup k medzinárodnej politike.



DPA pripomína, že Čína oficiálne zastáva k vojne na Ukrajine neutrálny postoj a uznáva jej územnú celistvosť. Moskvu však nikdy za inváziu nekritizovala a s Ruskom prehlbuje obchodné vzťahy.



Podľa čínskej štátnej televízie Si na stretnutí opätovne označil Putina za svojho "starého priateľa" a vyhlásil, že "medzinárodnú scénu zachvátil chaos. Strategické partnerstvo Pekingu s Moskvou je preto v čase najvýznamnejších zmien za uplynulých sto rokov silou, ktorá podporuje stabilitu."



Ruský prezident deklaroval, že "rusko-čínska spolupráca vo svetových záležitostiach je jedným z hlavných stabilizačných faktorov na svetovej scéne", a dodal, že Rusko má "v úmysle ďalej posilňovať koordináciu na všetkých multilaterálnych platformách s cieľom zabezpečiť globálnu bezpečnosť a spravodlivý svetový poriadok".



Trojdňový summit v meste Kazaň, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 20 hláv štátov i generálny tajomník OSN António Guterres, je najväčším podujatím v Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva podľa AFP dúfa, že skupina BRICS sa stane akousi protiváhou k "hegemónii" Západu.



Čínsky prezident vyhlásil, že spolupráca v skupine BRICS je "najdôležitejšou platformou pre solidaritu a spoluprácu medzi rýchlo sa rozvíjajúcimi trhovými štátmi a rozvojovými krajinami" a že je "nosnou silou pri realizácii rovnocennej a usporiadanej globálnej multipolarity".