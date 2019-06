Putin a Si Ťin-pching podpísali strategické dohody

Putin a Si Ťin-pching mali po rokovaniach v Kremli v programe účasť na oficiálnej slávnosti odovzdania dvoch čínskych pánd veľkých Moskovskej zoologickej záhrade.

Moskva 5. júna (TASR) - Moskva a Peking si nikdy neboli bližšie, zhodli sa v stredu počas rokovania v Kremli prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching. Lídri sa takto vyjadrili v čase, keď obe krajiny zaznamenávajú napäté vzťahy so Spojenými štátmi, píše agentúra DPA.



Vyvrcholením zhruba trojhodinového stretnutia Putina so Si Ťin-pchingom v moskovskom Kremli bol podpis dvoch bilaterálnych dohôd.



Prvá podpísaná dohoda sa týka rozvoja strategickej spolupráce a komplexného partnerstva v dvojstranných vzťahoch medzi Ruskom a Čínou. Druhý dokument je zameraný na posilňovanie strategickej stability. Zahŕňa medzinárodné otázky spoločného záujmu, ako aj otázky globálnej strategickej stability.



Okrem zmienených dvoch hlavných dokumentov došlo počas štátnej návštevy čínskeho prezidenta v Rusku k podpisu aj približne 30 ďalších medzivládnych a obchodných dohôd, informovala agentúra TASS.



Putin pri príležitosti stretnutia s čínskym kolegom zhodnotil, že vzťahy Ruska s Čínou dosiahli v ostatných rokoch "bez preháňania úroveň, ktorá nemá obdobu". V časoch, keď Rusko a Čína "odolali testom, meniacim sa situáciám vo svete a v našich krajinách, sa nám podarilo náš vzťah povzniesť na najvyššiu úroveň", odpovedal Putinovi čínsky líder. Obaja štátnici o sebe zároveň povedali, že sú blízkymi priateľmi.



Podľa Kremľa je pozícia Ruska i Číny vo väčšine medzinárodných otázok buď úplne "zhodná, alebo podobná".



"Rusko a Čína pracujú na riešení krízy v Sýrii, zasadzujú sa za stabilizáciu Venezuely a ostávajú zaviazaní úplnému naplneniu Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA)," vyhlásil Putin.



"Strany vyzývajú Irán, aby sa zdržal ďalších krokov na zastavenie plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z JCPOA, a vyzývajú ostatných členov JCPOA, aby si splnili svoje záväzky," vyhlásili v súvislosti s iránskou jadrovou otázkou v spoločnom stanovisku prezidenti.



Obaja sa zároveň zhodli aj na tom, že problém na Kórejskom polostrove nemá iné riešenie než mierové. Obe krajiny podľa Putina zastávajú názor, že "na vyriešenie regionálnych problémov vrátane toho jadrového nie je iná alternatíva než mierová, politická a diplomatická".



Putin a Si Ťin-pching mali po rokovaniach v Kremli v programe účasť na oficiálnej slávnosti odovzdania dvoch čínskych pánd veľkých Moskovskej zoologickej záhrade.



Prezidenti navštívia aj koncert v divadle Boľšoj teatr pri príležitosti 70. výročia nastolenia diplomatických vzťahov medzi Moskvou a Pekingom.



Neskôr odcestujú do Petrohradu, kde bude čínsky prezident vo štvrtok kľúčovým hosťom Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).



Rusko v ostatných rokoch pracuje na vybudovaní bližšej spolupráce so susednou Čínou po výraznom zhoršení vzťahov so Západom v dôsledku krízy na Ukrajine. Čína sa zasa od vlaňajška ocitla v obchodnej vojne s USA.