Putin a Si Ťin-pching podpíšu deklaráciu o novej ére spolupráce

Moskva 17. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpíše budúci týždeň v Moskve so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom deklaráciu o "novej ére" partnerstva a spolupráce. V piatok to oznámil poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Lídri podpíšu... spoločné vyhlásenie o posilňovaní komplexného partnerstva a strategických vzťahov vstupujúcich do novej éry," citovali Ušakovove vyjadrenie ruské tlačové agentúry.



Poradca dodal, že Putin a Si Ťin-pching podpíšu aj deklaráciu o rusko-čínskej ekonomickej spolupráci do roku 2030 i ďalšie bilaterálne dokumenty.



Ušakov tiež potvrdil, že obaja lídri budú v Moskve diskutovať i o situácii na Ukrajine. Pri tejto príležitosti ocenil umiernený postoj Číny k rusko-ukrajinskému konfliktu.



Peking podľa neho "rozumie skutočným príčinám tejto krízy". Moskva zároveň víta čínsky mierový plán pre Ukrajinu, ktorý bol zverejnený vo februári.



Čínsky prezident absolvuje návštevu Ruska od 20. do 22. marca. Putin pozval Si Ťin-pchinga do Ruska vlani v decembri. Ako vtedy povedal, táto návšteva by mohla "celému svetu ukázať silu rusko-čínskych väzieb".



Čínsky líder naposledy navštívil Rusko v roku 2019. Putin sa však pred vyše rokom zúčastnil na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Pekingu. Obaja lídri sa stretli v septembri na regionálnom bezpečnostnom stretnutí v Uzbekistane.



Peking uzavrel vlani vo februári s Moskvou takzvané partnerstvo bez hraníc, a to len niekoľko týždňov pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Komunistická Čína dlhodobo odmieta odsúdiť inváziu a kritizuje západné sankcie voči Moskve, za čo si vyslúžila kritiku Západu.