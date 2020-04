Putin a Ťin-pching považujú obvinenia voči Číne za kontraproduktívne

Moskva 16. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching označili pokusy obviňovať Čínu z neskorého poskytnutia informácii o koronavíruse za "kontraproduktívne". Uvádza to vyhlásenie Kremľa, ktoré citovala agentúra AFP.



Putin a Si telefonovali po tom, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila Čínu z toho, že neskoro poskytla informácie o víruse, čím spôsobila globálnu pandémiu.



Washington takisto vyšetruje pôvod koronavírusu. Nevylučuje pritom, že pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan, ktoré je epicentrom celosvetovej pandémie.



Podľa Kremľa Putin čínskeho prezidenta pochválil za "konzistentnú a efektívnu odpoveď" čínskej strany, ktorá "stabilizovala epidemiologickú situáciu v krajine".



Lídri priamo nespomenuli Spojené štáty, no pokusy obviňovať Čínu z neposkytovania informácií označili za "kontraproduktívne".



Koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, prvý raz oficiálne zaznamenali vo Wu-chane koncom decembra minulého roku. Odvtedy sa rozšíril do celého sveta a uväznil polovicu svetovej populácie vo svojich domovoch.



Putin a Si takisto potvrdili "strategické partnerstvo" Ruska a Číny. Krajiny sú podľa lídrov pripravené vzájomne si pomáhať v boji s pandémiou.



"Obaja lídri veria, že našim krajinám sa spoluprácou podarí prekonať výzvy súvisiace s pandémiou," uvádza vyhlásenie Kremľa.