Putin a Tokajev budú možno rokovať o dodávkach ropy

Moskva 26. novembra (TASR) - Prezidenti Ruskej federácie a Kazachstanu Vladimir Putin a Kasym-Žomart Tokajev môžu v najbližších dňoch rokovať o dodávkach ropy z Kazachstanu do Nemecka cez ruské územie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá citovala asistenta ruskej hlavy štátu Jurija Ušakova.



Putin by mal v stredu (27. 11.) navštíviť kazašské hlavné mesto Astana, aby sa tam zúčastnil na samite Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), ktorú vedie Moskva, a jej členmi sú ďalšie bývalé sovietske republiky vrátane Kazachstanu.



"So stopercentnou istotou môžem povedať, že sa určite bude hovoriť o rôznych témach v súvislosti s energetikou. Je to opäť na rozhodnutí prezidentov, ale my z toho prirodzene vychádzame. A príslušné materiály na rokovania sú pripravené," odpovedal Ušakov na otázku, či sa počas Putinovej štátnej návštevy neplánuje diskutovať o možnosti prepravy kazašskej ropy cez Rusko do Nemecka. Očakáva sa tiež, že výsledkom rokovaní v Astane bude podpísanie balíka dokumentov vrátane protokolu o predĺžení a zmene medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti dodávok ropy a ropných produktov do Kazachstanu z decembra 2010, dodal Ušakov.