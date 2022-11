Putin a Tokajev so po nezhodách ohľadom Ukrajiny stretli v Moskve

Moskva/Astana 28. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok v Kremli stretol so svojím kazašským náprotivkom Kasymom-Žomartom Tokajevom. Počas stretnutia obaja potvrdili historické väzby spájajúce ich krajiny napriek nezhodám, ktoré medzi nimi nastali v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pre Tokajeva išlo o prvú zahraničnú cestu od opätovného vymenovania do funkcie po nedávnom víťazstve v predčasných prezidentských voľbách. Ako uvádza AFP nemal v nich nijakých skutočných oponentov. Tokajev (69) pritom uviedol, že rozhodnutie navštíviť ako prvú Moskvu je symbolické.



"Je to moja prvá zahraničná cesta od tejto udalosti a to samo o sebe má samozrejme politický význam, ide o istú symboliku," uviedol Tokajev pred rokovaniami sediac vedľa Putina.



"Pre Kazachstan Rusko vždy bolo a je strategickým partnerom," dodal. Putin mu zase na oplátku povedal, že vzťahy Moskvy s Astanou majú "špeciálny charakter". Šéf Kremľa tiež vyzval na posilnenie ekonomických vzťahov, čo by podľa neho bolo v súčasnosti veľmi príhodné vzhľadom na krízu v medzinárodnom obchode.



Prezidenti tiež prostredníctvom videospojenia predniesli príhovor na medzivládnom fóre v ruskom meste Orenburg ležiacom pri hraniciach s Kazachstanom.



Vpád ruských vojsk na Ukrajinu znervóznil niektorých spojencov Ruska vrátane Kazachstanu, píše AFP. Tokajev minulý týždeň na summite Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Ruskom vyzval na "spoločné hľadanie mierového plánu". "Nemôžeme dovoliť, aby sa bratský ruský a ukrajinský ľud rozišli so vzájomným nedoriešeným pocitom krivdy," povedal vtedy kazašský prezident.



Tokajev okrem toho podľa agentúry AFP dovolil desiatkam tisíc Rusov utiecť pred ruskou vojenskou mobilizáciou do Kazachstanu.