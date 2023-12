Putin Abbása informoval o krokoch na deeskaláciu konfliktu v Gaze

Moskva 22. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v telefonáte s palestínskym vodcom Mahmúdom Abbásom informoval o krokoch, ktoré údajne podnikla ruská strana na deeskaláciu palestínsko-izraelského konfliktu, ako aj o dodávkach humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Ubezpečil pritom, že Rusko v tejto pomoci bude pokračovať.



Podľa tlačovej služby Kremľa Putin počas telefonátu zdôraznil dôležitosť rýchleho zastavenia krviprelievania a obnovenie snáh o politické riešenie konfliktu, ktoré okrem iného zahŕňa vytvorenie štátu Palestína v rámci hraníc z roku 1967. Zopakoval, že Moskva v tomto smere podporuje úsilie palestínskeho vedenia.



Putin a Abbás tiež vyjadrili želanie ďalej posilňovať rusko-palestínske vzťahy. Ruský prezident potvrdil pozvanie palestínskeho lídra na návštevu Ruska, a to "v obojstranne prijateľnom čase".



Podľa internetovej stránky Kremľa Putin a Abbás spolu naposledy hovorili 16. októbra, niekoľko dní po bezprecedentnom útoku kománd radikálneho hnutia Hamas na Izrael a začatí operácie izraelskej armády v Pásme Gazy. Tá si podľa posledných správ palestínskych úradov vyžiadala životy viac ako 20.000 obyvateľov Gazy.



Izrael trvá na tom, že za masové civilné obete na palestínskom území je zodpovedný Hamas. Túto militantnú skupinu obviňuje, že využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN. Hamas to popiera.



Súčasná vojna v Gaze sa začala po tom, čo ozbrojenci Hamasu 7. októbra zaútočili na oblasti na juhu Izraela. O život vtedy prišlo približne 1200 ľudí a militanti do Pásma Gazy odvliekli okolo 240 rukojemníkov.