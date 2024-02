Putin absolvoval let v nadzvukovom bombardéri Tu-160M

Moskva/Kazaň 22. februára (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin absolvoval vo štvrtok, dva dni pred druhým výročím začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu, cvičný let nadzvukovým strategickým bombardérom s dlhým doletom Tu-160M schopným niesť rakety s jadrovými hlavicami. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruské štátne médiá.



Putin bol podľa agentúry RIA Novosti súčasťou posádky stroja nazvaného Iľja Muromec po jednej z hlavných postáv starých ruských povestí a slovanskej mytológie. Let trval 30 minút.



Lietadlo odštartovalo z areálu leteckého závodu v Kazani, ktorý ho vyrába od roku 1984. Telegramový kanál Shot zverejnil zábery, ako Putin v špeciálnom obleku nastúpil do lietadla. Agentúra TASS pridala krátky záznam vzletu stroja.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už skôr uviedol, že trasa letu nebude zverejnená, pretože ide o "vojenské tajomstvo".



Podľa ruskej spravodajskej stránky RBK Putin v stredu navštívil továreň v Kazani a desať minút sedel na mieste pilota Tu-160M, ktoré navrhol pomenovať ho po prvom prezidentovi Tatárskej republiky Mintimerovi Šajmijevovi.



Tu-160M je vylepšenou verziou Tu-160, v NATO známom pod kódovým označením Blackjack. "Toto je naozaj v mnohých smeroch nový stroj. Lepšie sa ovláda, je to vidieť aj voľným, neodborným okom. Spoľahlivosť je veľmi vysoká, aj výzbroj. Toto je nové lietadlo," povedal Putin po lete a odporučil zaradenie Tu-160M do arzenálu ozbrojených síl.



Ide o tretí let Vladimira Putina v bojovom lietadle za 25 rokov. V roku 2000 Putin sedel ako druhý pilot v stíhačke Su-27. V auguste 2005 pilotoval stroj Tu-160 počas skúšky riadenej strely s dlhým doletom.