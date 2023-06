Putin africkým lídrom: Vítam váš vyvážený prístup k vojne na Ukrajine

Moskva 17. júna (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihol v sobotu prístup afrických krajín k vojne na Ukrajine, ktorý je podľa neho vyvážený. Pred rokovaním s delegáciou afrických lídrov tiež vyhlásil, že je otvorený konštruktívnemu dialógu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Vítame vyvážený prístup afrických priateľov k ukrajinskej kríze," povedal Putin predstaviteľom siedmich krajín Afriky, ktorí sa snažia podnietiť mierové rozhovory Moskvy a Kyjeva. "Sme otvorení konštruktívnemu dialógu so všetkými, ktorí chcú dosiahnuť mier na základe zásad spravodlivosti a rešpektovania oprávnených záujmov."



Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa ruskému lídrovi povedal, že konflikt na Ukrajine sa musí zastaviť. "Táto vojna sa musí skončiť... Musí sa vyriešiť rokovaniami a diplomatickými prostriedkami," uviedol Ramaphosa. Dodal, že "táto vojna má negatívny vplyv na africký kontinent i na mnohé iné krajiny po celom svete".



Delegácia afrických lídrov pricestovala do Petrohradu deň po návšteve Kyjeva, kde sa stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten odmietol jej návrh, že by mal rokovať s Moskvou. Vyhlásil, že žiadne rokovania sa konať nebudú, kým sú ruskí vojaci na ukrajinskom území vrátane Krymského polostrova.



Skupina lídrov zahŕňa okrem Ramaphosu prezidentov Senegalu, Zambie a Komor a vyslancov hláv štátov Egypta, Konžskej republiky a Ugandy.



Nádej, že misia zameraná na sprostredkovanie mieru na Ukrajine bude po takmer 16 mesiacoch vojny úspešná, je mizivá, napísala agentúra DPA. Rusko sa však mimoriadne snaží posilniť vzťahy s africkými krajinami, keďže západné veľmoci ho ekonomicky a diplomaticky izolujú za napadnutie Ukrajiny.



Krajiny východnej Afriky obzvlášť silne závisia od vývozu obilnín a hnojív z Ruska a Ukrajiny. V Afrike vládnu obavy z nového nárastu cien, pretože obilnín sa z oboch štátov v dôsledku vojny vyváža menej.