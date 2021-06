Putin: Aj keby sme potopili britský torpédoborec, vojna by sa nezačala

Moskva 30. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu konštatoval, že ak by Rusko pri nedávnom incidente pri Kryme bolo potopilo britský torpédoborec, tretia svetová vojna by sa aj tak nezačala. Vyjadril sa tak počas každoročného televízneho programu s názvom "Priama linka s Vladimirom Putinom", v ktorom odpovedá na otázky verejnosti.



"Povedali ste, že svet sa pohyboval na pokraji svetovej vojny. Nie, samozrejme, že nie. Aj keby sme túto loď boli potopili, stále je ťažké si predstaviť, že by to svet postavilo na pokraj tretej svetovej vojny, keďže tí, ktorí to robia, vedia, že z tejto vojny nemôžu vyjsť víťazne," uviedol podľa agentúry TASS ruský prezident.



Putin poznamenal, že počas minulotýždňového incidentu v Čiernom mori operovalo synchronizovane s britským torpédoborcom americké prieskumné lietadlo. Podľa jeho slov bolo zjavnou úlohou lietadla sledovať reakciu ruskej armády na britský torpédoborec, ale Moskva si bola vedomá zámerov Spojených štátov a podľa toho reagovala, aby zabránila odhaleniu citlivých údajov.



Ako pripomenula agentúra AP, Moskva tvrdí, že minulý týždeň v stredu jedna z jej vojnových lodí vystrelila varovné výstrely a vojenské lietadlo zhodilo bomby v smere plavby britského torpédoborca Defender, aby ho vytlačili z oblasti blízko Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Británia poprela tvrdenie Moskvy s tým, že varovné výstrely neboli vystrelené a že torpédoborec sa plavil v ukrajinských vodách. Spojené kráľovstvo, rovnako ako väčšina sveta, uznáva Krym ako súčasť Ukrajiny, poznamenala AP.



Rusko incident s torpédoborcom odsúdilo ako provokáciu a varovalo, že nabudúce by mohlo vystreliť a zasiahnuť "dotieravé" vojnové lode, ak sa opäť pokúsia otestovať ruské vojenské odhodlanie, dodala AP.



"Priama linka s Vladimirom Putinom" sa v roku 2020 nekonala. V roku 2019 Putin absolvoval tento maratón otázok a odpovedí už po 17. raz; 12-krát ako prezident a štyrikrát ako premiér. Program sa vysiela pravidelne od roku 2001, okrem rokov 2004 a 2012.