Putin: Ak chce Európa vojnu, sme pripravení bojovať

Na snímke z videa ruský prezident Vladimir Putin rozpráva počas jeho návštevy jedného z veliteľských stanovíšť Spojenej skupiny ruskej armády na neznámom mieste 1. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Putin tvrdí, že európske vlády kladú v súvislosti s americkým mierovým plánom pre Ukrajinu také požiadavky, ktoré Moskva považuje za absolútne neprijateľné.

Autor TASR
Moskva 2. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Rusko nechce viesť vojnu s európskymi mocnosťami. Pokiaľ však Európa vojnu chce, Rusko je podľa neho pripravené bojovať. Európu tiež obvinil krátko pred stretnutím s americkými vyjednávačmi v Moskve zo snahy sabotovať rokovania o mierovom pláne pre Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

„Neplánujeme vojnu s Európou, ale ak Európa bude chcieť a začne, sme pripravení okamžite reagovať,“ vyhlásil Putin. Zároveň európske krajiny obvinil z toho, že bránia mierovému úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Putin tvrdí, že európske vlády kladú v súvislosti s americkým mierovým plánom pre Ukrajinu také požiadavky, ktoré Moskva považuje za absolútne neprijateľné. Zámerom európskych štátov je podľa neho rokovania sabotovať a z ich prípadného zlyhania následne obviniť Rusko. Uviedol tiež, že z rozhovorov o Ukrajine Európu nikto nevylúčil a stiahla sa z nich sama.

V Moskve sa aktuálne nachádzajú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorý majú s Putinom prerokovať americký mierový plán pre Ukrajinu.
