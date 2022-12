Putin: Ak niekto použije proti Rusku jadrové zbrane, bude vymazaný

Biškek 9. decembra (TASR) - Ktorákoľvek krajina, ktorá sa odváži napadnúť Rusko jadrovými zbraňami, bude "vymazaná z povrchu zemského", vyhlásil v piatok ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň pripustil ďalšiu výmenu väzňov so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správ televízie Sky News a agentúry AFP.



Podľa šéfa Kremľa Rusko nemá mandát na podniknutie preventívneho prvého útoku, tak ako Spojené štáty, no moderné ruské hypersonické zbrane zaistia, že Moskva bude môcť na takýto útok reagovať rozhodne.



Na tlačovej konferencii v kirgizskom hlavnom meste Biškek, kde sa koná summit Eurázijskej hospodárskej únie (EEU), Putin hovoril aj o ďalšej výmene väzňov medzi Ruskom a USA.



"Či je možná ďalšia výmena? Áno, všetko je možné. Je to výsledok rokovaní a hľadania kompromisu. V tomto prípade sme kompromis našli a neodmietame pokračovať v takejto práci aj v budúcnosti," povedal Putin.



Ruský prezident sa takto vyjadril deň po výmene americkej basketbalistky Brittney Grinerovej za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta. V ruskom väzení stále ostáva bývalý príslušník amerických námorných síl Paul Whelan, ktorý si odpykáva 16-ročný trest za špionáž. Whelan však vinu odmieta.



Rusko podľa Putina v budúcnosti zrejme dosiahne dohodu s Ukrajinou o jej budúcnosti, no pre nedodržiavanie Minských dohôd sa cíti zradené. Podľa Putina totiž Francúzsko a Nemecko, ktoré sprostredkovali v rokoch 2014 a 2015 v bieloruskom Minsku prímerie medzi Ukrajinou a proruskými separatistami, zradili Rusko a teraz dodávajú zbrane Ukrajine.



Šéf Kremľa reagoval aj na slová bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá v rozhovore pre nemecký časopis Zeit tento týždeň uviedla, že Minské dohody boli snahou o získanie času pre Ukrajinu. Tá ho mala využiť na budovanie svojej obrany. Putin uviedol, že tieto slová Merkelovej ho sklamali, píše Reuters