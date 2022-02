Putin: Argentína je kľúčovým partnerom Ruska v Latinskej Amerike

Moskva 3. februára (TASR) - Argentína je kľúčovým partnerom Ruska v Latinskej Amerike. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin po stretnutí so svojím argentínskym náprotivkom Albertom Fernándezom v Moskve, informovala agentúra TASS.



"Chcel by som poznamenať, že Argentína je jedným z kľúčových partnerov Ruska v Latinskej Amerike. Už vyše 150 rokov spájajú naše krajiny dobré a priateľské vzťahy založené na rovnosti, rešpekte a zohľadňovaní záujmov toho druhého," uviedol Putin s tým, že Rusko a Argentína sa zhodujú v mnohých medzinárodných otázkach - napríklad pri princípe "nevmiešavania sa do záležitostí druhej krajiny".



Ruský prezident tiež upozornil na "plodnú" spoluprácu Ruska a a Argentíny v boji proti pandémii koronavírusu. Argentína sa totiž, ako Putin pripomenul, stala vôbec prvou krajinou na západnej pologuli, ktorá zaregistrovala ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V.



Fernández zase označil vzťahy Ruska a Argentíny za bratské, pričom poukázal na to, že obe krajiny "podporujú politiku mnohostrannej spolupráce a multipolárneho sveta".



"Poprosil som prezidenta (Putina), aby dohoda o strategickom partnerstve, ktorú Argentína podpísala v roku 2015, vstúpila plne do platnosti," uviedol Fernández. Ten zároveň dúfa, že Rusko a Argentína budú prehlbovať svoje vzťahy prostredníctvom rozšírenia vzájomnej spolupráce.