Putin: Armáda musí zastaviť ostreľovanie ruských oblastí z Ukrajiny

Moskva 1. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu povedal, že armáda musí zastaviť ostreľovanie ruských oblastí z ukrajinského územia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Putin na zasadnutí ruskej vlády hovoril o obnove zničenej obytnej infraštruktúry v oblastiach na juhozápade Ruska, ktoré hraničia s Ukrajinou. Ostreľovanie podľa prezidenta spôsobilo, že mnoho ľudí zostalo bez domova alebo bez elektrickej energie.



"Samozrejme, hlavnou úlohou je zabrániť samotnej príležitosti na bombardovanie. To je však práca pre ministerstvo obrany," povedal Putin.



Ukrajina sa k zodpovednosti za útoky na území Ruska nehlási. Tvrdí však, že ide o "karmu" za ruskú inváziu, ktorá zrovnáva so zemou ukrajinské mestá a systematicky sa zameriava na energetickú infraštruktúru tejto krajiny. To spôsobuje časté výpadky v dodávkach elektrickej energie, kúrenia a vody.



Domy boli podľa Putina zničené alebo poškodené v Belgorodskej, Brianskej a Kurskej oblasti, a na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.