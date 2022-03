Putin: Bezletovú zónu nad Ukrajinou budeme považovať za útok

Moskva 5. marca (TASR) - Akákoľvek krajina, ktorá vyhlási bezletovú zónu nad Ukrajinou sa priamo zapojí do ozbrojeného konfliktu s Ruskom, vyhlásil v sobotu ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



"Akýkoľvek pohyb v tomto smere budeme považovať za účasť tejto krajiny na ozbrojenom konflikte," povedal Putin počas stretnutia so zamestnancami ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot.



Šéf Kremľa zároveň dodal, že neplánuje v Rusku zaviesť stanné právo.



"Stanné právo by sa malo zaviesť iba v prípadoch, keď dôjde k vonkajšej agresii (voči Rusku)... momentálne sa to nedeje a dúfam, že sa ani nebude," povedal Putin.



NATO v piatok odmietlo výzvy ukrajinských činiteľov na zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Západní spojenci však Putina varovali pred novými sankciami, ak nezastaví vojnové ťaženie na Ukrajine.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že jeho Aliancia nebude zasahovať do tohto konfliktu z obavy z priamych zrážok s Moskvou, ktoré by mohli prerásť do širšieho konfliktu.