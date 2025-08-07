< sekcia Zahraničie
Putin bol s indickým šéfom bezpečnosti po tom, čo USA zvýšili clá
Kremeľ zverejnil zábery Putina, ako si podáva ruku s Dovalom, no neposkytol žiadne bližšie informácie o ich rokovaniach.
Autor TASR
Moskva 7. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretol s indickým poradcom pre národnú bezpečnosť Adžitom Dovalom. Deň predtým Washington zvýšil clá voči Indii za nákup ruskej ropy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Americký prezident Donald Trump v stredu uvalil dodatočné 25-percentné clá na indické tovary, čím sa kombinované clá uvalené Spojenými štátmi zvýšil na 50 percent. Ide o súčasť vyvíjania tlaku na Rusko, aby ukončilo svoju ofenzívu na Ukrajine, prostredníctvom ovplyvňovania jeho obchodných partnerov.
Rusku sa podarilo čiastočne presmerovať predaj ropy a plynu z Európy do krajín ako Čína a India, čím si zabezpečilo pokračovanie platieb v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Rusko je tiež jedným z najväčších dodávateľov zbraní do Indie a priateľské vzťahy medzi oboma krajinami siahajú až do sovietskej éry, píše AFP.
