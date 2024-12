Putin bude mať 19. decembra výročnú tlačovú konferenciu

Moskva 6. decembra (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin bude mať 19. decembra tradičnú koncoročnú tlačovú konferenciu, na ktorej zhodnotí uplynulý rok. Zároveň bude odpovedať na otázky občanov. V piatok to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na ruské médiá.



Občania budú môcť klásť svoje otázky od 8. decembra buď telefonicky, alebo prostredníctvom SMS a sociálnych sietí v rámci tzv. Priamej linky. Do spracovania otázok sa zapojí i program umelej inteligencie GigaChat, ako aj "veteráni špeciálnej operácie", ako Kremeľ oficiálne nazýva vpád ruských síl na Ukrajinu.



Okrem ruských novinárov bolo na tlačovú konferenciu pozvaných aj "niekoľko" zahraničných médií, Peskov ich však nešpecifikoval.



Ako poznamenal Peskov, trvanie tlačovej konferencie, ktorú budú vysielať štátne televízne stanice, nie je vopred stanovené, no bude to "dlhá a zmysluplná udalosť". Vlani sa konala 14. decembra a trvala štyri hodiny. Výnimkou bol rok 2022. Predpokladá sa, že Putin sa vtedy chcel vyhnúť otázkam novinárov v čase, keď ruská armáda utrpela na Ukrajine viaceré porážky.



Putinova koncoročná tlačovka sa uskutoční v kombinovanom formáte tretíkrát od roku 2020. Šéf Kremľa predtým odpovedal na otázky novinárov a občanov oddelene.