Putin bude mať výročnú konferenciu 14. decembra; po ročnej prestávke

Moskva 30. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bude mať 14. decembra po ročnej prestávke tradičnú koncoročnú tlačovú konferenciu, na ktorej bude bilancovať uplynulý rok. Zároveň bude odpovedať na otázky občanov. Podľa agentúry DPA to vo štvrtok oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Niekoľkohodinové podujatie bude kombináciou odpovedí na otázky domácich a zahraničných novinárov a tzv. Priamej linky, v rámci ktorej sa môžu na Putina obrátiť so svojimi otázkami "bežní občania".



Tlačovú konferenciu budú vysielať štátne televízne stanice. Vlani sa však prvýkrát za uplynulých desať rokov nekonala. Predpokladá sa, že Putin sa chcel vyhnúť otázkam novinárov v čase, keď ruská armáda utrpela opakované porážky vo vojne proti Ukrajine.



Aj jeho každoročný prejav o stave krajiny bol odložený na február.



Zároveň sa očakáva, že Putin v decembri oficiálne oznámi, či bude kandidovať v prezidentských voľbách vypísaných na marec 2024. Šesť zdrojov začiatkom novembra agentúre Reuters potvrdilo, že v súčasnosti 71-ročný Putin sa rozhodol kandidovať. V prípade víťazstva by zostal pri moci minimálne do roku 2030.