Putin bude s kazašským prezidentom hovoriť o spolupráci
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho kazašský náprotivok Kasym-Žomart Tokajev budú počas dvojdňových rokovaní v Moskve diskutovať o spolupráci v oblasti ropy a zemného plynu, aj o dôsledkoch sankcií USA proti ruským ropným spoločnostiam Lukoil a Rosnefť. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe agentúr TASS a Reuters.
Podľa Peskova sa prezidenti zamerajú aj na ďalšie oblasti partnerstva. „Naša obchodná a hospodárska spolupráca s Kazachstanom je veľmi mnohostranná a zahŕňa takmer všetky možné oblasti,“ uviedol na tlačovom brífingu. Vidí priestor aj na prehĺbenie partnerstva, ktoré bude výhodné pre obe strany.
Objem vzájomného obchodu medzi oboma krajinami prekročil v roku 2024 hodnotu 28 miliárd dolárov. Podľa údajov kazašského Štatistického úradu bolo Rusko od januára do augusta tohto roka hlavným dovozným partnerom Kazachstanu. Očakáva sa, že Putin a Tokajev sa počas stretnutia budú venovať aj politickej, kultúrnej a humanitárnej spolupráci, tiež regionálnym a globálnym otázkam.
Peskov doplnil, že ruský prezident sa bude zaujímať aj o výsledky rokovaní, ktoré Tokajev a ďalší stredoázijskí lídri minulý týždeň absolvovali vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Ak prezident Kazachstanu považuje za potrebné informovať prezidenta Putina o obsahu svojich rokovaní vo Washingtone, bude to pre ruskú stranu, samozrejme, mimoriadne zaujímavé,“ dodal hovorca Kremľa.
