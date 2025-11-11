Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin bude s kazašským prezidentom hovoriť o spolupráci

Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Objem vzájomného obchodu medzi oboma krajinami prekročil v roku 2024 hodnotu 28 miliárd dolárov.

Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho kazašský náprotivok Kasym-Žomart Tokajev budú počas dvojdňových rokovaní v Moskve diskutovať o spolupráci v oblasti ropy a zemného plynu, aj o dôsledkoch sankcií USA proti ruským ropným spoločnostiam Lukoil a Rosnefť. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe agentúr TASS a Reuters.

Podľa Peskova sa prezidenti zamerajú aj na ďalšie oblasti partnerstva. „Naša obchodná a hospodárska spolupráca s Kazachstanom je veľmi mnohostranná a zahŕňa takmer všetky možné oblasti,“ uviedol na tlačovom brífingu. Vidí priestor aj na prehĺbenie partnerstva, ktoré bude výhodné pre obe strany.

Objem vzájomného obchodu medzi oboma krajinami prekročil v roku 2024 hodnotu 28 miliárd dolárov. Podľa údajov kazašského Štatistického úradu bolo Rusko od januára do augusta tohto roka hlavným dovozným partnerom Kazachstanu. Očakáva sa, že Putin a Tokajev sa počas stretnutia budú venovať aj politickej, kultúrnej a humanitárnej spolupráci, tiež regionálnym a globálnym otázkam.

Peskov doplnil, že ruský prezident sa bude zaujímať aj o výsledky rokovaní, ktoré Tokajev a ďalší stredoázijskí lídri minulý týždeň absolvovali vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Ak prezident Kazachstanu považuje za potrebné informovať prezidenta Putina o obsahu svojich rokovaní vo Washingtone, bude to pre ruskú stranu, samozrejme, mimoriadne zaujímavé,“ dodal hovorca Kremľa.
