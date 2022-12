Putin: Budeme brániť svoje záujmy všetkými dostupnými prostriedkami

Moskva 7. decembra (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že jeho krajina bude brániť svoje záujmy všetkými dostupnými prostriedkami. Oznámil tiež, že polovicu Rusov povolaných do vojenskej služby v septembri nasadili na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Putin to povedal na výročnom zasadnutí prezidentskej rady pre ľudské práva, poradného orgánu Kremľa. Vo vystúpení vysielanom v televízii tvrdil, že západné ľudskoprávne organizácie vnímajú Rusko ako "druhoradú krajinu, ktorá nemá právo existovať".



Rusko podľa neho môže reagovať len tak, že bude zápasiť za svoje národné záujmy. "Budeme to robiť rôznymi spôsobmi a prostriedkami. V prvom rade sa zameriame na mierové prostriedky, ale ak nám nič iné nezostane, budeme sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami," citoval ho Reuters.



Putin reagoval na vyjadrenie člena zmienenej rady, podľa ktorého ukrajinské sily ostreľujú obytné oblasti Ruskom kontrolovanej Doneckej oblasti.



Šéf Kremľa tiež povedal, že v "oblasti operácií" sa nachádza 150.000 z celkovo 300.000 mobilizovaných "obrancov vlasti", z ktorých približne 77.000 je priradených k bojovým jednotkám.