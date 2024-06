Putin cestou do KĽDR navštívil ruský Ďaleký východ

Moskva 18. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok navštívil Jakutsko, uviedli ruské štátne médiá. Zastavil sa tam cestou do Severnej Kórey, kde má absolvovať stretnutie so séverokórejským vodcom Kim Čong-unom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Putinova cesta do Jakutskej republiky, známej aj pod názvom Sacha, ktorá je rozlohou najväčším ruským regiónom, bola jeho prvou návštevou od roku 2014, uviedla tlačová agentúra TASS.



Predtým, než neskôr v priebehu utorka odletí do Severnej Kórey na rozhovory, ktorých súčasťou bude pravdepodobne aj podpísanie dohody o partnerstve s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR), by mal absolvovať sériu stretnutí vrátane schôdzky s regionálnym lídrom, píše Reuters.



Kremeľ v pondelok oznámil, že Putin uskutoční v dňoch 18. a 19. júna "priateľskú štátnu návštevu" KĽDR. Ide o jeho prvú návštevu tejto krajiny od roku 2000.



Severokórejský líder Kim Čong-un vlani v septembri pricestoval na ruský Ďaleký východ, kde absolvoval rokovania s Putinom. Južná Kórea, USA i Ukrajina následne uviedli, že Pchjongjang dodáva Rusku zbrane, ktoré Moskva používa vo vojne na Ukrajine, čo je v rozpore so sankciami OSN voči Rusku. KĽDR však takéto tvrdenia odmieta.