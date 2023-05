Putin cez videolink spustil električkovú dopravu v Mariupole

Petrohrad 3. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok popoludní v Petrohrade slávnostne podpísal dokumenty a tým znovu spustil do činnosti systém električkovej dopravy v Mariupole, meste na juhovýchode Ukrajiny okupovanom Ruskom. Putin to urobil na slávnosti cez videolink. Informoval o tom portál britskej televízie Sky News.



V príhovore cez videolink Putin povedal: "Budujeme a opravujeme tu cesty, domy, vzdelávacie, zdravotnícke a energetické zariadenia, zlepšuje sa priemyselná a poľnohospodárska výroba. Samozrejme, budeme ďalej dôsledne a systematicky riešiť všetky tieto záležitosti, snažiť sa, aby sa život v mestách a dedinách v týchto oblastiach vrátil do normálu."



Mariupol bol jednou z prvých lokalít, ktoré počas invázie padli do rúk Rusku. Ruské sily ho najprv dlho a intenzívne ostreľovali, kým ho ovládli.



Putin toto prístavné mesto, ktoré sa nachádza blízko západnej hranice Ruska, v marci tajne navštívil.



Rusko po dobytí Mariupola pretvára mesto podľa vlastných predstáv - tamojšie oceliarne, kedysi jeden z najväčších metalurgických podnikov v Európe zruinovaný ruským ostreľovaním -, mení na "technologický a eko park".