Putin chce, aby Rusko upevnilo vzťahy s vládou hnutia Taliban

Petrohrad 6. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyzval Moskvu na "budovanie" vzťahov s vládou afgansko-pakistanského militantného hnutia Taliban, ktorého delegácia nedávno navštívila Rusko. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"Vždy sme verili, že sa musíme zaoberať realitou. Taliban je v Afganistane pri moci. Musíme budovať vzťahy s vládou Talibanu," povedal Putin na stretnutí so zahraničnými tlačovými agentúrami. Putin hovoril na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra, kam v stredu pricestovala delegácia Talibanu.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov minulý týždeň uviedol, že Moskva plánuje vyradiť Taliban zo svojho zoznamu zakázaných teroristických organizácií - takmer tri roky po tom, ako táto skupina prevzala moc od vlády podporovanej USA. "Oni sú skutočnou silou" v Afganistane, povedal Lavrov počas Putinovej návštevy Uzbekistanu v Strednej Ázii.



Taliban je v Rusku od roku 2003 označovaný za teroristickú organizáciu. Tento krok by mohol ešte viac posilniť diplomaciu medzi Ruskom a Afganistanom, ale neznamenal by oficiálne uznanie vlády Talibanu a tzv. "Islamského emirátu v Afganistane".



Od prevzatia moci orgány Talibanu presadzujú extrémnu formu islamského práva. Rusko už roky podporuje vzťahy s Talibanom, uvádza AFP. Veliteľ amerických síl v Afganistane v roku 2018 tvrdil, že Moskva poskytuje zbrane tejto skupine - obvinenia však Moskva vtedy odmietla.



Samotná Moskva má s Afganistanom komplikovanú históriu, keďže bývalý Sovietsky zväz viedol v 80. rokoch desaťročnú vojnu proti partizánskym mudžahídom, aby podporil vládu podporovanú Kremľom.