Putin chce limitovať destinácie na export ukrajinských agrokomodít

Vladivostok 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin varoval pred globálnou potravinovou krízou a vyhlásil, že bude diskutovať o úprave kľúčovej dohody s Ukrajinou o vývoze obilia s cieľom limitovať destinácie, do ktorých majú poľnohospodárske produkty smerovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Putin v stredu na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku povedal, že Moskva urobila všetko, čo mohla, aby umožnila Ukrajine vyviezť jej obilie. Napriek tomu sa podľa neho problémy na svetovom trhu s potravinami môžu zintenzívniť a varoval pred prípadnou humanitárnou katastrofou.



Uviedol, že Rusko podpísalo v júli dohodu o vývoze obilia (Rusko a Ukrajina ju podpísali separátne s OSN a Tureckom) s tým, že pomôže zmierniť prudký rast cien potravín v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Z dohody však podľa neho v skutočnosti profitujú bohaté západné štáty.



"Ak nepočítame Turecko ako prostredníka, potom takmer všetko obilie vyvážané z Ukrajiny smeruje nie do najchudobnejších rozvíjajúcich sa ekonomík, ale do štátov Európskej únie," povedal Putin vo Vladivostoku. Podľa neho iba dve z celkovo 87 lodí smerovali do chudobných štátov a obvinil západné krajiny, že sa chovajú ako kolonialisti.



"Chudobné krajiny boli opäť podvedené a podvádzané sú naďalej. Je evidentné, že s týmto prístupom sa potravinový problém vo svete môže iba zväčšovať, čo by mohlo viesť k bezprecedentnej humanitárnej katastrofe," povedal. Zároveň dodal, že "sa pozrie na možnosť limitovania destinácií na export obilia a iných potravín a o tejto veci by chcel diskutovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý pomohol v júli uzatvoriť dohodu o odblokovaní vývozu krajinského obilia z čiernomorských prístavov."



V ostatných hodinách sa už niekoľko ruských predstaviteľov vrátane ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova vyjadrilo, že Moskva je nespokojná s podmienkami dohody a že západné krajiny si neplnia svoje záväzky. Rusko napríklad tvrdí, že mu bolo výmenou za dohodu prisľúbené zrušenie niektorých sankcií v oblasti logistiky, ktoré komplikujú export ruských agrokomodít a priemyselných hnojív. Ako však v utorok povedal Lavrov, zatiaľ nevidel, že by západné štáty urobili kroky na zmiernenie situácie.