Putin chce prímerie na súčasných frontových líniách, tvrdia zdroje

Moskva 24. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený zastaviť vojnu na Ukrajine vyrokovaným prímerím, ktoré by uznalo súčasnú líniu bojov, uviedli v piatok pre tlačovú agentúru Reuters štyri nemenované ruské zdroje. Šéf Kremľa je podľa nich pripravený bojovať ďalej, ak Kyjev a Západ nebudú reagovať.



Tri z týchto zdrojov, oboznámené s diskusiami v Putinovom okolí, uviedli, že ruský líder vyjadril malej skupine svojich poradcov frustráciu z toho, čo považuje za Západom podporované pokusy o zabrzdenie rokovaní, ako aj z rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vylúčiť rokovania.



"Putin môže bojovať tak dlho, ako to bude potrebné, ale Putin je pripravený aj na prímerie – na zmrazenie vojny," povedal ďalší zo štvorice – vysokopostavený ruský zdroj, ktorý pracuje s Putinom a v Kremli pozná rozhovory na najvyššej úrovni.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov v odpovedi na žiadosť o vyjadrenie uviedol, že šéf Kremľa dal opakovane najavo, že Rusko je otvorené dialógu na dosiahnutie svojich cieľov, pričom zdôraznil, že Moskva nechce "večnú vojnu". Ukrajinské ministerstvá zahraničných vecí a obrany na otázky neodpovedali.



Minulotýždňové vymenovanie ekonóma Andreja Belousova za nového ruského ministra obrany niektorí západní vojenskí a politickí analytici vnímajú ako postavenie ruského hospodárstva do trvalej vojnovej pozície s cieľom vyhrať tento konflikt. K výmene na poste došlo po trvalom nátlaku na bojisku a územnom postupe Ruska v uplynulých týždňoch.



Zdroje však uviedli, že Putin, ktorý bol v marci opätovne zvolený na nové šesťročné funkčné obdobie, by radšej využil súčasný spád Ruska na to, aby vojnu ukončil. K novému ministrovi obrany sa zdroje priamo nevyjadrili.



Na základe poznatkov z rozhovorov v najvyšších kruhoch Kremľa dva z týchto zdrojov uviedli, že Putin zastáva názor, že doterajšie úspechy vo vojne sú dostatočné na to, aby "ruskému ľudu predal víťazstvo" na Ukrajine.



Tento najväčší pozemný konflikt v Európe od druhej svetovej vojny si vyžiadal desaťtisíce obetí na oboch stranách a viedol k rozsiahlym sankciám Západu voči ruskej ekonomike.



Tri zdroje uviedli, že Putin pochopil, že akýkoľvek nový dramatický pokrok by si vyžadoval ďalšiu celonárodnú mobilizáciu, čo nechce, pričom jeden zdroj, ktorý ruského prezidenta pozná, uviedol, že jeho popularita po prvej mobilizácii v septembri 2022 klesla.



Národné povolanie do služby vyľakalo časť obyvateľstva Ruska a prinútilo státisíce mužov v odvodovom veku opustiť krajinu. Peskov uviedol, že Rusko nepotrebuje mobilizáciu a namiesto toho robí nábor dobrovoľníkov do ozbrojených síl. Vyhliadka na prímerie alebo dokonca mierové rozhovory sa v súčasnosti zdá byť vzdialená.



Zelenskyj opakovane povedal, že mier za Putinových podmienok je neuskutočniteľný. Prisľúbil, že získa späť stratené územia vrátane Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Ukrajinský prezident v roku 2022 podpísal dekrét, ktorým formálne vyhlásil akékoľvek rozhovory s Putinom za "nemožné".



Jeden zo zdrojov predpovedá, že k dohode nemôže dôjsť, kým je Zelenskyj pri moci – pokiaľ ho Rusko neobíde a neuzavrie dohodu s Washingtonom. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken však minulý týždeň v Kyjeve novinárom povedal, že neverí, že Putin má záujem o seriózne rokovania.