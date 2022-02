Putin chce rozbiť NATO, tvrdí Morawiecki

Britský premiér Boris Johnson, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Varšava 10. februára (TASR) - Politickým cieľom ruského prezidenta Vladimira Putina je rozbitie Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to vo štvrtok poľský premiér Mateusz Morawiecki na spoločnej tlačovej konferencii so svojím britským kolegom Borisom Johnsonom vo Varšave. TASR o tom informuje na základe správy webu poľského denníka Rzeczpospolita.Ako pokračoval Morawiecki, nástrojom agresie pri sledovanísa môže stať čokoľvek, vrátane plynovodu, migrantov či internetu. Zároveň vyzval Nemecko, aby sa zaviazalo k tomu, že plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2)zo strany Ruska.Podľa poľského premiéra sa NATO nedá zastrašiť Ruskom a odpoveďou Kremľu je jednota Aliancie a vojenské posilňovanie jej východného krídla.Johnson na tlačovej konferencii zdôraznil potrebu deeskalácie napätia ohľadne Ukrajiny. Tá sa dá podľa neho dosiahnuť tak, že Rusko stiahne svoje jednotky z blízkosti hraníc s Ukrajinou.citovala Johnsona britská stanica BBC.Krátko pred Johnsonom prišli do Poľska prví z 350 členov britskej námornej pechoty, aby posilnili vojenskú prítomnosť Spojeného kráľovstva v Poľsku. Umiestnení majú byť na juhovýchode Poľska blízko hraníc s Ukrajinou.Od roku 2017 je na severovýchode Poľska približne 150 britských vojakov v rámci misie vedenej Spojenými štátmi. V decembri 2021 prišla do Poľska aj stovka britských ženistov. Tí asistujú pri výstavbe oplotenia na poľsko-bieloruských hraniciach, ktoré má brániť v pohybe nelegálnych migrantov smerom z Bieloruska.