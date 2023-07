Putin chce v októbri navštíviť Čínu

Moskva 25. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin plánuje v októbri cestu do Číny. S odvolaním sa na Putinovho poradcu pre medzinárodné záležitosti Jurija Ušakova o tom v utorok informovala agentúra AFP.



"Je známe, že sme dostali pozvanie a že máme v úmysle ísť do Číny, keď sa (tam) v októbri uskutoční fórum (iniciatívy) Pás a cesta (BRI)," potvrdil Ušakov.



AFP dodala, že čínsky prezident Si Ťin-pching uskutočnil v marci štátnu návštevu Moskvy, kde vyhlásil, že vzťahy medzi oboma krajinami vstupujú do novej éry.



Čína a Rusko sú strategickými spojencami, pričom obe strany často zdôrazňujú svoje partnerstvo "bez hraníc" a spoluprácu v hospodárskej a vojenskej oblasti.



Ich väzby sa ešte viac zintenzívnili po tom, ako Rusko vo februári minulého roka rozpútalo vojnu voči Ukrajine a po následných hospodárskych sankciách Západu.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Peking dôrazne odmietol odsúdiť ofenzívu Ruska voči Ukrajine.



Putin naposledy navštívil Čínu v roku 2022, keď sa zúčastnil na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Pekingu. Bol aj na prvých dvoch fórach BRI, ktoré sa konali v Číne v rokoch 2017 a 2019.