Putin chce zvýšiť podporu ruskej armády vo vojne na Ukrajine

Moskva 25. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyzval na efektívnejší rozhodovací proces počas bojových operácií na Ukrajine. Uviedol to na zasadnutí novovytvorenej Koordinačnej rady, ktorej úlohou je zvýšiť podporu pre ruskú "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Deje sa tak počas mohutnej ukrajinskej protiofenzívy na severovýchode a juhu Ukrajiny. Podľa Putina je lepšia koordinácia vládnych inštitúcií a regiónov nevyhnutná pre výrobu väčšieho množstva vojenského vybavenia a lepšiu lekársku a logistickú podporu. Nevysvetlil však, ako by to malo v praxi fungovať, píše Reuters.



"Veľakrát som s mnohými z vás diskutoval o problémoch a zlepšení administratívnych postupov," povedal členom ruskej vlády a gubernátorom. Dodal, že "administratívna reforma nie je možná bez širšej koordinácie medzi všetkými rezortmi: ekonomickým blokom, bezpečnostným blokom a regiónmi".



Putinove utorkové vyjadrenia a slová niektorých členov Koordinačnej rady nepriamo potvrdzujú, že Rusko nebolo pripravené na odpor, s ktorým sa stretlo na Ukrajine, všíma si Reuters.



Ruský prezident založil Koordinačnú radu minulý týždeň, keď vyhlásil stanné právo v ukrajinských oblastiach, ktoré Rusko anektovalo v rozpore s medzinárodným právom.